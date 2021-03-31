Ученые узнали откуда приплыли первые крокодилы

У черепа древнего африканского крокодила обнаружились черты, сегодня характерные лишь для американских рептилий, — похоже, он был их предком. Ученые заново исследовали череп крокодила, жившего на территории современной Ливии несколько миллионов лет назад. У него обнаружились черты, характерные для современных рептилий Америки, что может указывать на африканское происхождение крокодилов. Об этом рассказывается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.



Массимо Делфино (Massimo Delfino) и его коллеги из итальянского Университета Турина изучили череп представителя вымершего вида Crocodylus checchiai, жившего семь миллионов лет назад в Северной Африке. Образец был найден еще в 1939-м и долгие годы хранился в музее. Лишь теперь удалось провести его детальную компьютерную томографию и рассмотреть 3D-модель с большим разрешением.

Эта работа обнаружила, что на середине морды древнего животного имелись бугры, которые сегодня характерны для крокодилов Нового, а не Старого Света. С другой стороны, некоторые особенности анатомии указывают на его связь с местными нильскими крокодилами. Таким образом, C. checchiai можно назвать долгожданным «промежуточным звеном» между теми и другими рептилиями.



Находка, по-видимому, закрывает давний вопрос о том, где находилась «прародина» крокодилов, в Африке или Америке. Образец C. checchiai старше самого древнего американского образца на пару миллионов лет. Скорее всего, именно из Африки некогда они туда и попали. Произошло это не так давно, чтобы очертания и положения континентов сильно отличались от современных.

Переселение могла совершить небольшая группа крокодилов — или хотя бы одна беременная самка, — которым каким-то образом удалось пересечь Атлантику. По словам ученых, такое вовсе не было бы чем-то невероятным. «Это ничуть не удивительно, — говорит Массимо Делфино, — если вспомнить о прекрасных способностях крокодилов выживать в соленой воде и плавать на сотни километров, пользуясь морскими течениями».