Ученые создали портативный контейнер для транспортировки антиматерии

Антиматерию не просто хранить и транспортировать, поскольку она аннигилирует любой контейнер, в который попадает. Ученые CERN, работающие над экспериментом BASE, разработали новую ловушку для антиматерии, что позволяет безопасно перевозить это непостоянное вещество между различными корпусами. Это поможет физикам открыть фундаментальные загадки Вселенной.Замедлитель антипротонов (AD) CERN – одно из немногих мест на Земле, где получают антивещество, но не слишком удачное для его изучения из-за слишком сильных магнитных полей. Так возникает проблема транспортировки антиматерии, которую недавно решила коллаборация BASE. Ученые разработали новое устройство, названное BASE-STEP, которое позволяет транспортировать антиматерию, сообщает New Atlas.

Контейнер представляет собой 700-миллиметровую «бутылку», окруженную магнитом. Часть изотопов будут попадать в нее через 10-нанометровое «окно», где в отдельном отсеке будут сталкиваться с антипротонами. Большая же часть антипротонов будет находится в отдельном отсеке или «ловушке». Магнит позволит антипротонам находится в подвешенном в вакууме состоянии, чтобы они не соприкасались со стенками сосуда.

«Ловушка» должна вместить миллиард антипротонов единовременно, что в 100 раз больше, чем позволяют существующие технологии. Поэтому разработка контейнера займет около четырех лет. Антиматерия сможет храниться в нем несколько недель, что позволит спокойно организовать перевозку.

После переезда, антипротоны будут участвовать в экспериментах проекта ISOLDE, где ученые изучают нейтронные звезды, которые представляют собой потухшие ядра больших звезд. Это позволит лучше понять природу отдаленных объектов в космосе, а также ответить на вопрос, почему во Вселенной гораздо больше материи, чем антиматерии и из чего состоит темная материя.