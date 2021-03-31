Туристический корабль Crew Dragon получит прозрачный обзорный купол

Компания SpaceX объявила полный состав экипажа миссии Inspiration4, в рамках которой в космос впервые отправятся люди, не проходившие подготовку в NASA и других космических агентствах, а также представила модификацию космического корабля Crew Dragon, которая будет использоваться в этом полете: большой прозрачный купол на месте стыковочного узла, позволяющий астронавтам наблюдать за поверхностью Земли и космосом. Трансляция пресс-конференции проходила на YouTube-канале миссии.

Inspiration4 — это частная космическая миссия, в рамках которой в конце 2021 году в космос впервые отправится полностью коммерческий экипаж, в составе которого не будет ни одного космонавта. Организатором и главой миссии выступает американский бизнесмен Джаред Айзекман. Вместе с собой он решил бесплатно взять в космос полетят еще троих людей. Одного из них он выбрал сам, а двое других попали в состав экипажа по двум открытым конкурсам. Первой из приглашенных участников стала врач Хейли Арсино (Hayley Arceneaux).

Теперь SpaceX и Айзекман раскрыли имена двух остальных космических туристов, которые будут участвовать в миссии. Ими стали Кристофер Семброски (Christopher Sembroski) и Шан Проктор (Sian Proctor). На презентации всех членов миссии преподносили как «простых людей», не связанных с космосом, но на самом деле это не совсем так: Семброски работает аэрокосмическим инженером в Lockheed Martin, а Проктор была одной из финалистов 20 набора астронавтов NASA, проводившегося в 2009 году, а также принимала участие в эксперименте NASA по симуляции марсианской пилотируемой миссии HI-SEAS. Тем не менее никто из экипажа ранее не проходил полноценную подготовку астронавтов.

Полет состоится не ранее четвертого квартала 2021 года, продлится три дня и будет проходить на высоте 540 километров. Астронавты отправятся в космос на уже летавшем корабле Crew Dragon Resilience. В ноябре он с четырьмя астронавтами на борту отправился к МКС в рамках первой штатной миссии Crew Dragon и на момент публикации заметки все еще пристыкован к станции. Ожидается, что он вернется на землю в мае, после чего специалисты SpaceX приступят к проверкам корабля. Кроме уже летавшего корабля, SpaceX также использует уже летавшую первую ступень ракеты Falcon 9.

Кроме проверок, они также модифицируют его: на пресс-конференции SpaceX объявила, что заменит стыковочный узел в носовой части корабля на большой стеклянный купол, через который экипаж сможет легко наблюдать космическое пространство.