Суэцкий канал начал пропускать суда в обоих направлениях Суэцкий канал начал пропускать суда в обоих направлениях после того, как удалось вытащить застрявший контейнеровоз Ever Given. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя управления Суэцкого канала (SCA) Усама Раби. Отмечается, что в среду, 31 марта, канал пропустит 81 корабль. В SCA пытаются восстановить нормальное движение судов, которые вместе с контейнеровозом не могли изменить свое местоположение с прошлой недели. По словам Раби, канал работает круглосуточно. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал будет разгружен в течение трех дней. 23 марта контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала, из-за чего движение судов в обе стороны было полностью заблокировано. 29 марта, спасателям удалось освободить корабль Ever Given после того, как было извлечено 27 тыс. кубометров песка. Позднее сообщалось, что судно начало движение на север. Навигация по каналу возобновилась.