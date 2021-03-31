США усомнились в независимости расследования о причинах пандемии

Соединенные Штаты и 13 государств-союзников заявили об общей обеспокоенности отчетом миссии Всемирной организации здравоохранения, в котором по итогам визита в Ухань обобщаются сведения о происхождении коронавируса.

Согласно заявлению США, Великобритании, Канады, Австралии, Японии, Республики Корея, Израиля, Норвегии, Дании, Словении, Чехии и стран Балтии, Китай не дал экспертам ВОЗ доступа ко всей нужной для расследования информации, в том числе к собранным образцам. Китайские власти также затягивали с допуском миссии в Ухань, считающийся местом возникновения нового вируса.

«Мы все выступаем за прозрачный и независимый анализ вопроса о том, какова причина пандемии коронавируса, откуда началась пандемия COVID-19. Вмешиваться в процесс или пытаться повлиять на него третьи стороны не имеют права», — подчеркивают Вашингтон и его партнеры.

Они призывают создать независимый механизм оценки вспышек неизвестных болезней.

В свою очередь бывший американский госсекретарь Майкл Помпео считает, что «самым вероятным источником распространения вируса» остается Уханьский институт вирусологии.

В своем Twitter он в открытую обвинил лидера КНР Си Цзиньпина и главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса в сговоре. Руководитель структуры ООН, по словам Помпео, «сотрудничал с Си Цзиньпином, чтобы в самый сложный момент скрыть факт передачи вируса от человека к человеку».

По мнению главы «трамповского» Госдепартамента, доклад миссии не представляет ценности, так как является «продолжением кампании дезинформации со стороны Коммунистической партии Китая (КПК) и ВОЗ».

«По этой причине в свое время я рекомендовал США выйти из ВОЗ», — напомнил дипломат.

В Евросоюзе в свою очередь выпуск доклада приветствовали как «первый полезный шаг» по поиску источника пандемии. Однако там тоже посетовали из-за «позднего начала изысканий» и других задержек и препятствий в сборе научных данных.

Напомним, что в докладе ВОЗ версия о лабораторном происхождении COVID признана «крайне маловероятной».