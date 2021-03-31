США — нарощування російських військ поблизу кордону України викликає «занепокоєння»

Посадовець американського оборонного відомства заявив, що нарощування російських військових сил поблизу українського кордону «викликає занепокоєння».

Такою оцінкою посадовець поділився із новинним агентством CBS News, після того, як головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак у своєму виступі в українському парламенті повідомив, що Росія стягує війська до кордону.

Американський посадовець сказав, що такі дії Росії можна було б пояснити проведенням навчань, але зауважив, що Росія не оголошувала навчань у регіоні, пише CBS News.

Після загибелі чотирьох українських військовослужбовців а також повідомлень про нарощування російських збройних сил, Командування силами США в Європі підвищило рівень готовності з «можливої кризи» до «потенційно невідоворотної кризи» — найвищого рівня.

Посадовці США в Європі приділяють увагу ескалації протистояння на сході України, йдеться у статті The New York Times. Після загибелі чотирьох українських військовослужбовців а також повідомлень про нарощування російських збройних сил, Командування силами США в Європі підвищило рівень готовності з «можливої кризи» до «потенційно невідоворотної кризи» — найвищого рівня.

Американці мають різні оцінки того, скільки додаткових російських військових стягнуто до кордону, пише NYT, зауважуючи, що один із посадовців сказав виданню про приблизно 4 000 додаткових військових.

На тлі ескалації в регіоні, Україна та Росія обмінялись заявами що ситуації на сході України.

Верховна Рада України у вівторок затвердила заяву стосовно ескалації російської агресії і закликала світову спільноту підтримати Україну та засудити агресивну політику РФ.

В середу Кремль висловив стурбованість щодо ситуації на сході України, заявляючи, що «українська сторона може поновити громадянську війну», пише Reuters.