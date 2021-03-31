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SpaceX представила первый полностью гражданский экипаж астронавтов

Стал известен полный состав гражданской космической миссии Inspiration 4 («Вдохновение-4»), которую готовит компания американского инноватора Илона Маска SpaceX.

Четыре человека — ни один из них не является профессиональным астронавтом, и это беспрецедентно — как планируется, отправятся на орбиту не ранее 15 сентября этого года. Полет на корабле Crew Dragon, который в космос на высоту 540 км выведет ракета Falcon 9, займет три дня.

В экипаж включили двух женщин: 29-летнюю Хейли Арсенокс, которая летит в роли бортового врача, и 51-летнюю ученую Сиан Проктор, которой доверили роль пилота. Командовать экипажем будет 38-летний предприниматель Джаред Айзекман. Бортинженером выступит бывший военный летчик, ныне сотрудник Lockheed Martin 41-летний Кристофер Семброски.

Места для экипажа на корабле назвали «Лидерство», «Надежда», «Великодушие» и «Процветание».

Миссия является коммерческой. Ее стоимость не афишируется, но известно, что за всех участников заплатил командир экипажа Айзексон.

31 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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