Селену Гомес поймали на съемках сериала про убийство

28-летняя Селена Гомес сейчас продолжает сниматься в сериале «Убийства в одном здании», премьера которого запланирована на этот год. Съемки проходят в Нью-Йорке, где звезда и проводит теперь большую часть времени. Вчера папарацци оказались на съемочной площадке и засняли Селену за работой.

Гомес была в хорошем настроении, много улыбалась и общалась со своим коллегой по съемочной площадке — известным актером Мартином Шортом.

В сериале речь пойдет о трех незнакомцах, в многоквартирном доме которых в Нью-Йорке происходит убийство. Увлеченные расследованиями и историями о преступлениях, они объединяются, чтобы выяснить, что произошло. Несмотря на захватывающий сюжет, шоу обещает быть комедийным, поэтому неудивительно, что на съемках Гомес много смеялась.

Селена Гомес и Мартин Шорт

Последние несколько месяцев для Селены выдались весьма плодотворными в рабочем смысле: она снималась для глянца, выпускала новые музыкальные работы и не забывала об актерской карьере. Пока звезда сосредоточена на работе, но признается, что уже готова и к переменам в личной жизни.

Честно говоря, мне бы просто хотелось начать все сначала. Я хочу, чтобы все было совершенно по-новому. Я хочу, чтобы кто-то любил меня без оглядки на мою известность,



— говорила она в интервью.