С начала оккупации Крыма на полуострове похитили 43 человека, — ООН

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Насильственные исчезновения совершались преимущественно в форме похищения, среди жертв — 39 мужчин и 4 женщины», — говорится в справке, распространенной Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине.

11 человек остаются пропавшими без вести, а один человек арестован.

«Насильственные исчезновения совершали, вероятно, вооруженные группы, такие как «Самооборона Крыма» и казачьи группы, представители ФСБ, другие правоохранительные органы, в частности полиция Крыма», — говорится в документе.

Похитители применяли пытки, чтобы заставить жертв дать показания против себя или других, а также в отместку за их политическую позицию.

В ООН добавили, что ни одно лицо не было привлечено к ответственности.