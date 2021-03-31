Россия разворачивает более 50 тактических ударных групп возле Украины — Хомчак

Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, стягивая дополнительные части в Ростовскую, Брянскую и Воронежскую области, а также в Крым. Об этом во вторник, представляя доклад в Верховной раде, заявил начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак.По его словам, на 30 марта вдоль границы близ Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп ВС РФ.

«Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства», — заявил Хомчак.

По его словам, еще 5 групп перемещено в Крым, где численность российских военных достигла 32,7 тысячи человек, тогда как непосредственно в Луганской и Донецкой областях развернуто 14 боевых бригад-полков.

«Противник грубо пренебрегает договоренностями и продолжает увеличивать огневую активность, в частности, с применением артиллерии 122 калибра и минометов 82-го и 120-го калибра», — сказал Хомчак.