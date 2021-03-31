Россия разворачивает более 50 тактических ударных групп возле Украины — Хомчак

«Ожидается дополнительное сосредоточение до 25 тактических групп, что вместе с уже имеющимися на границе создает угрозу военной безопасности государства», — заявил Хомчак.
По его словам, еще 5 групп перемещено в Крым, где численность российских военных достигла 32,7 тысячи человек, тогда как непосредственно в Луганской и Донецкой областях развернуто 14 боевых бригад-полков.
«Противник грубо пренебрегает договоренностями и продолжает увеличивать огневую активность, в частности, с применением артиллерии 122 калибра и минометов 82-го и 120-го калибра», — сказал Хомчак.
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