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Путин получил еще больше власти

Путин получил еще больше власти и возможностей для себя и своего окружения

Совет Федерации РФ одобрил закон, наделяющий президента РФ полномочиями по назначению гражданских лиц на воинские должности, передает корреспондент «Росбалта».

Закон разрешает президенту назначать граждан, не являющихся военнослужащими, на воинские должности, для которых штатом предусмотрены звания высших офицеров в Вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах, и освобождению их от указанных должностей.

31 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта ﻿
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