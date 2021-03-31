Путин дал зеленый свет национализации заводов в России и раскритиковал капитализм

Впервые со времен СССР в России заговорили о национализации предприятий.

Президент РФ Владимир Путин допускает национализацию предприятий, которые регулярно срывают выполнение гособоронзаказа. «Мы с вами понимаем, что эта мера носит крайний характер», — подчеркнул Путин. По его словам, в данном случае «совсем необязательно, что эта мера приведет к повышению экономической эффективности и жизнеспособности предприятия». При этом, отметил Путин, такой «инструмент» возможен «в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями».

Напомним, ФНПР предлагает разработать механизм национализации предприятий, важных для экономики России, чтобы обеспечить социальную стабильность «и приступить к его практическому использованию».

«Дикий капитализм» неприемлем для России, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса, заявил президент РФ Владимир Путин