ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть

Технический комитет ОПЕК+, который готовит оценки к апрельскому заседанию министров нефтяного альянса, ухудшил прогноз мирового спроса на «черное золото». По оценке комитета, потребление нефти увеличится в этом году на 5,6 млн баррелей в сутки, что на 200 тысяч баррелей в день ниже, чем ОПЕК+ прогнозировала месяц назад.В базовом сценарии, мировой рынок нефти останется в дефиците: спрос превысит добычу на 0,8 млн баррелей в день. Это, впрочем, на треть ниже мартовской оценки, когда ОПЕК+ прогнозировал дефицит в 1,2 млн баррелей в сутки.

Второй, альтернативный сценарий, допускает более медленное восстановление спроса. В этом случае рост спроса на нефть составит всего 4,1 млн б/с, а вместо дефицита на рынке образуется профицит предложения в размере 0,6 млн б/с.

«Несмотря на развернутую вакцинацию населения от коронавируса, число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти, и новые меры изоляции вводятся во всем мире», что может привести к «неблагоприятным последствиям, несмотря на относительные улучшения в мировой экономике», цитирует ТАСС доклад техкомитета.

По мнению ОПЕК+, рост неопределенности «может негативно сказаться на восстановлении спроса на нефть, в особенности на потреблении топлива в летний период». По оценкам комитете, спрос на нефть в июне вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки к маю, до 95,6 млн б/с и будет расти вплоть до конца года.

Участники рынка ждут, что ОПЕК+ на апрельском заседании оставит неизменным квоты на добычу. По данным источников Reuters, Саудовская Аравия планирует и дальше удерживать добычу на 1 млн б/с ниже возможной планки. И именно по настоянию саудовских делегатов оценка по росту спроса на нефть в 2021 году будет понижена в отчете мониторингового комитета, говорят источники Bloomberg.