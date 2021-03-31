ОПЕК снизила прогноз мирового спроса на нефть

Второй, альтернативный сценарий, допускает более медленное восстановление спроса. В этом случае рост спроса на нефть составит всего 4,1 млн б/с, а вместо дефицита на рынке образуется профицит предложения в размере 0,6 млн б/с.
«Несмотря на развернутую вакцинацию населения от коронавируса, число подтвержденных случаев COVID-19 продолжает расти, и новые меры изоляции вводятся во всем мире», что может привести к «неблагоприятным последствиям, несмотря на относительные улучшения в мировой экономике», цитирует ТАСС доклад техкомитета.
По мнению ОПЕК+, рост неопределенности «может негативно сказаться на восстановлении спроса на нефть, в особенности на потреблении топлива в летний период». По оценкам комитете, спрос на нефть в июне вырастет на 1,1 млн баррелей в сутки к маю, до 95,6 млн б/с и будет расти вплоть до конца года.
Участники рынка ждут, что ОПЕК+ на апрельском заседании оставит неизменным квоты на добычу. По данным источников Reuters, Саудовская Аравия планирует и дальше удерживать добычу на 1 млн б/с ниже возможной планки. И именно по настоянию саудовских делегатов оценка по росту спроса на нефть в 2021 году будет понижена в отчете мониторингового комитета, говорят источники Bloomberg.
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