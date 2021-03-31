«  
  »

Netflix выпустил мультфильм про захват мира роботами

Комедия, которую сняли сценаристы «Гравити Фоллз», выйдет 30 апреля на Netflix.

«Митчеллы против машин» рассказывает о семье, отправившейся в поездку, во время которой мир захватили роботы. Однако Митчеллам удаётся спастись, и потому они становятся последней надеждой человечества на избавление от машин.

Мультфильм написали и сняли Майкл Рианда и Джефф Роу, которые до этого работали над сценариями отдельных эпизодов анимационного сериала «Гравити Фоллз». Продюсерами Фил Лорд и Крис Миллер, известные по анимационному фильму «Человек-паук: Через вселенные».

Персонажей мультфильма озвучили, среди прочих, Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»), автор «Гравити Фоллз» Алекс Хирш и Дэнни Макбрайд («Ананасовый экспресс»).

Изначально «Митчеллов против машин» должна была выпустить Sony Pictures, которая продвигала мультфильм под названием «На связи». Однако в январе 2021-го киностудия продала права Netflix, который решил показать анимационную комедию под её оригинальным названием — «Митчеллы против машин».

31 марта, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  