Ева Мендес показала макияж от своих подросших дочерей: «Они снова сделали это со мной» Ученые узнали откуда приплыли первые крокодилы » Netflix выпустил мультфильм про захват мира роботами Комедия, которую сняли сценаристы «Гравити Фоллз», выйдет 30 апреля на Netflix. «Митчеллы против машин» рассказывает о семье, отправившейся в поездку, во время которой мир захватили роботы. Однако Митчеллам удаётся спастись, и потому они становятся последней надеждой человечества на избавление от машин. Мультфильм написали и сняли Майкл Рианда и Джефф Роу, которые до этого работали над сценариями отдельных эпизодов анимационного сериала «Гравити Фоллз». Продюсерами Фил Лорд и Крис Миллер, известные по анимационному фильму «Человек-паук: Через вселенные». Персонажей мультфильма озвучили, среди прочих, Оливия Колман («Фаворитка», «Корона»), автор «Гравити Фоллз» Алекс Хирш и Дэнни Макбрайд («Ананасовый экспресс»). Изначально «Митчеллов против машин» должна была выпустить Sony Pictures, которая продвигала мультфильм под названием «На связи». Однако в январе 2021-го киностудия продала права Netflix, который решил показать анимационную комедию под её оригинальным названием — «Митчеллы против машин».