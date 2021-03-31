Политик Алексей Навальный объявил голодовку в ИК-2 во Владимирской области.

«Почему заключенные объявляют голодовки? Этот вопрос беспокоит только тех, кто заключенным не был. Это снаружи все выглядит сложным. А изнутри все просто: а нету у тебя других методов борьбы, вот и объявляешь. Вернее, парочка еще есть, но их лучше приберечь», — пояснил оппозиционер.

Он рассказал, что у него по-прежнему болят спина и правая нога. Состояние ухудшается: потеряли чувствительность участки уже на обеих ногах. При этом адекватную медицинскую помощь в колонии, по словам Навального, он не получает. Ему не разрешают передачу лекарств с воли и допуск частного медика. «Вместо медицинской помощи у меня пытка лишением сна (будят 8 раз за ночь), и администрация, подговаривающая зэков-активистов (aka „козлы“) запугивать рядовых зэков, чтобы те не убирались вокруг моей кровати. Те так и говорят: „Леша, извини, но мы тупо боимся. Это же Владимирская область. Жизнь зэка стоит меньше пачки сигарет“», — пишет политик.

Он объявил голодовку с требованием исполнить закон и пустить к нему приглашенного врача: «Так что лежу голодный, но пока с двумя ногами».