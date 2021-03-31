МВФ предрек развивающимся странам волну оттока капитала

Ускоренные темпы восстановления американской экономики могут привести к стремительному росту процентных ставок и оттоку капитала из развивающихся стран. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции, организованной американским Советом по международным отношениям.

Она подчеркнула, что мировая экономика во многом восстанавливается благодаря США и Китаю. «Ускоренное восстановление приносит в целом хорошие новости, но может также привести и к менее желаемым результатам. Например, высокие темпы экономического роста в США могут принести пользу многим странам за счет увеличения объемов торговли. Мы ожидаем, что инфляцию удастся удержать, но более быстрое восстановление США может привести к стремительному росту процентных ставок, а это в свою очередь — к резкому ухудшению финансовых условий и значительному оттоку капитала из стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран», — отметила глава фонда.

По ее словам, «это создаст серьезные проблемы, особенно для стран со средним уровнем дохода, которые испытывают большие потребности во внешнем финансировании и имеют высокий уровень задолженности».

Георгиева призвала продолжать уделять больше внимание мерам, направленным на борьбу с распространением нового коронавируса, «делая все возможное, чтобы увеличить производство и распространение вакцин». Так, по данным МВФ, серьезный прогресс в борьбе с пандемией позволит увеличить мировой ВВП на 9 трлн долларов к 2025 году.

В начале марта впервые с октября прошлого года Институт международных финансов зафиксировал отток капитала из ценных бумаг и валют развивающихся стран. Он составил 290 млн долларов в день, по данным с 30 крупнейших рынков EM. Для сравнения: в феврале дневной приток составлял 325 млн долларов.