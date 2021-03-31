Меган Маркл и принц Гарри планируют домашние роды

Через несколько недель 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри станут родителями во второй раз — супруги ждут дочку. Сейчас пара активно готовится к появлению малышки на свет и, по словам инсайдеров, уже определилась с местом, где будут проходить роды герцогини Сассекской. Меган и Гарри планируют домашние роды в своем особняке в Монтесито, штат Калифорния.

Будучи беременной своим первенцем Арчи, Меган тоже собиралась рожать его дома, во Фрогмор-коттедже, где они жили вместе с Гарри до сложения с себя королевских полномочий. Однако, когда малыш не появился в назначенный срок, Маркл была доставлена в частную Портлендскую больницу Лондона, где она и родила сына.

План Меган заключался в том, чтобы родить Арчи дома. Но в конце концов врачи посоветовали ей лечь в больницу, и все, что ее тогда заботило, — это безопасные роды и благополучие Арчи. Но у нее прекрасный дом в Калифорнии, это отличное место, чтобы родить девочку,

— поделился источник.

Свой особняк Меган Маркл и принц Гарри купили за 14,5 миллиона долларов в прошлом году. Недалеко от их дома в Санта-Барбаре есть больница Cottage Hospital — одна из лучших в США, куда в случае чего Меган могут быстро доставить во время родов.

Пол своего второго ребенка супруги раскрыли в нашумевшем интервью Опре Уинфри в этом месяце. Дочь пары станет первым ребенком британской королевской семьи, рожденным в США.