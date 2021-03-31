Людмила Гурченко сама «организовала» свои похороны

«Умирать? Но еще рано. Я пока не сшила последнее платье, там еще килограмма полтора бус. Аслан, ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье», — одна из ее реплик на появившихся в программе кадрах.

Одним из самых важных для Гурченко моментов на предстоящей церемонии похорон был внешний вид. Звезда просила своего визажиста Аслана сделать ей «свежее лицо», когда большое количество людей придет проститься c ней. К слову, к уходу за кожей, макияжу и прическам актриса всегда относилась со всей строгостью. Она начала делать пластические операции еще до 30 лет и постоянно находила изъяны, которые можно исправить.

«Она была настоящей женщиной», — написал один мужчина под снимком Людмилы в Instagram.