«  
  »

Людмила Гурченко сама «организовала» свои похороны

Несмотря на то, что публика безумно любит популярную актрису Людмилу Гурченко и восхищается ее талантом, есть одна вещь, которая пугает поклонников звезды. Речь идет об особом отношении артистки к смерти. Известно, что при жизни к этому вопросу она относилась по-философски, даже, можно сказать, готовилась уйти «туда» со всей серьезностью. В программе «Пусть говорят» даже был обнародован кусочек видео с регистратора в автомобиле, на котором видно, как Людмила Марковна рассуждает о кончине.

«Умирать? Но еще рано. Я пока не сшила последнее платье, там еще килограмма полтора бус. Аслан, ты должен меня загримировать, надеть на меня это платье», — одна из ее реплик на появившихся в программе кадрах.

Одним из самых важных для Гурченко моментов на предстоящей церемонии похорон был внешний вид. Звезда просила своего визажиста Аслана сделать ей «свежее лицо», когда большое количество людей придет проститься c ней. К слову, к уходу за кожей, макияжу и прическам актриса всегда относилась со всей строгостью. Она начала делать пластические операции еще до 30 лет и постоянно находила изъяны, которые можно исправить.

«Она была настоящей женщиной», — написал один мужчина под снимком Людмилы в Instagram.

31 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  