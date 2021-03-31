Леди Гага похвасталась огромным весенним подарком

Как и любой человек, американская певица и актриса Леди Гага обожает получать подарки, особенно в тех случаях, когда они от любимого человека. Так, звезда поделилась фото с сюрпризом, который получила на день рождения от бойфренда.

Уже целый год Гага встречается с инвестором Майклом Полански, который не жалеет на любимую ни времени, ни денег. На день рождения артистки ее избранник подарил ей огромный букент из белых роз, упакованных в плетеную корзину.

Снимком с подарком 35-летняя знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. В кадре Гага обнимает композицию из цветов, наслаждаясь их ароматом.

Когда твой парень присылает тебе цветы в Рим на твой день рождения. Я люблю тебя, милый. Мне не терпится оказаться дома с тобой и нашими собаками. Это все, что мне нужно. — написала красавица, которая сейчас снимается в фильме «Дом Гуччи».