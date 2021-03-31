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Кремль почав шантажувати Україну війною на Донбасі

Кремль не виключає поновлення війни на Донбасі

У Кремлі вважають, що останнє загострення на Донбасі може призвести до поновлення війни.

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

“Ми висловлюємо стурбованість у зв’язку зі зростаючою напруженістю і висловлюємо стурбованість, що так чи інакше українська сторона може піти на провокаційні дії, які приведуть до війни. Звичайно, дуже не хотілося б це побачити”, – зазначив Пєсков.

Також відповідаючи за запитання про відкриту участь Росії в цій війні, він зазначив, що мав на увазі “громадянську війну, яка там вже була”.

Як відомо, 26 березня внаслідок обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації загинуло четверо українських військовослужбовців, ще двоє – отримали поранення.

31 марта, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина Обсудить на форуме сайта ﻿
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