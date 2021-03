США усомнились в независимости расследования о причинах пандемии Автомобили Volkswagen будут выпускаться в США под брендом Voltswagen » Инцидент в Суэцком канале приведет к подорожанию грузоперевозок во всем мире В результате инцидента с контейнеровозом Ever Given, который на несколько дней заблокировал движение по Суэцкому каналу, во всем мире подорожает транспортировка грузов, а объемы перевозок из Азии в Европу в апреле упадут на 40%. Такой прогноз сделал эксперт Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ян Хоффман, передает Служба новостей ООН. Хоффман напомнил, что по Суэцкому каналу в Западную Европу доставляется пятая часть всего продовольствия и других товаров, а в отношении электроники, офисного оборудования и текстиля объем перевозок составляет 40-50% всех грузов. Эксперт также отметил, что из-за блокады канала многие крупные контейнеровозы, ожидавшие прохода, уже отправились по окружному пути через Мыс Доброй Надежды в Южной Африке. Это может привести к росту объема эмиссий, поскольку многие суда пытаются идти быстрее, чтобы наверстать упущенное время. Кроме того, может возникнуть дефицит пустых контейнеров из-за того, что в пути находится больше грузовозов, чем в среднем, а из-за этого вырастут цены на них. В результате инцидент приведет к новому витку цен на грузоперевозки, которые недавно значительно выросли из-за ограничения судоходства в связи с пандемией и только недавно начали снижаться. Напомним, контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн, направлявшийся из КНР в Роттердам, в минувший вторник сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала, перегородив канал и заблокировав движение по нему. Снять его с мели удалось только в понедельник, 29 марта.