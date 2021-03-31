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Хью Грант лишился роли и 20 миллионов долларов из-за скандала с секс-работницей

Хью Грант

Голливудский сценарист Стив Мазур вспомнил о скандале с британским актером Хью Грантом. Об этом он рассказал на онлайн встрече с российскими коллегами из «Школы кино и телевидения «Индустрия»», запись которой доступна на YouTube.

Сценарист напомнил, как в летом 1995 года Гранта арестовали в компании с 25-летней темнокожей секс-работницей. После разгоревшегося скандала с артистом отказались работать многие кинематографисты. Мазур отметил, что из-за инцидента актер также не смог принять участие в фильме «Лжец, Лжец».

Грант лишился главной роли в картине. В итоге ее и 20 миллионов долларов гонорара получил американский актер Джим Керри. За съемки в ленте Керри был также номинирован на награду «Золотой глобус» и получил «Премию МТV».

31 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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