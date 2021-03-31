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Фанат Мстителей попал в Книгу рекордов Гиннесса

Фанат Мстителей попал в Книгу рекордов Гиннесса

Поклонник киновселенной Marvel из Флориды установил новый мировой рекорд по числу просмотров одного и того же фильма. Как свидетельствует запись в Книге рекордов Гиннесса, некто Рамиро Аланис умудрился посмотреть экранизацию «Мстители: Завершение» 191 раз.

По признанию самого рекордсмена, ближе всего ему образ Капитана Америки. «Этот герой воплощает в себе многие ценности, которые я отстаиваю: праведность, доброту, заботу о других», — отметил он. Идея добиться такого результата пришла Рамиро в голову, когда он увидел, как ютубер NemRaps установил рекорд в просмотрах другого фильма Marvel — «Мстители 3: Война бесконечности».

Напомним, что фильм «Мстители 4» вышел в прокат в 2019 году и установил целую серию абсолютных рекордов. Так, всего за одни выходные картина сумела собрать более 1,2 миллиарда долларов. Также, это был первый фильм, собравший 300 миллионов долларов в первый уик-энд в домашнем прокате. Помимо этого, «Мстители 4» продемонстрировали лучший старт в сети IMAX — 91 миллион долларов и лучшие сборы в ночь перед выходом в прокат — 60 миллионов долларов. Фильм собрал множество престижных наград и в течение почти двух лет являлся самым кассовым в истории.

31 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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