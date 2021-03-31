Ева Мендес показала макияж от своих подросших дочерей: «Они снова сделали это со мной»

47-летняя Ева Мендес принципиально не публикует в соцсетях фотографии 40-летнего возлюбленного Райана Гослинга и их двух дочерей Эсмеральды и Амады, однако любит рассказывать подписчикам, как проходят их семейные будни.

Особенно Ева всегда радуется успехам и достижениям своих малышек. Так, несколькими месяцами ранее актриса уже рассказывала, что шестилетняя Эсмеральда и четырехлетняя Амада пробовали себя в качестве юных визажисток. Вчера же Мендес сообщила своим подписчикам, что девочки по сей день продолжают совершенствовать этот свой навык.

Ева Мендес

Мендес опубликовала в своем инстаграме фото, на котором предстала в дерзком макияже от своих дочерей, и с иронией сообщила, что в очередной раз стала их моделью для тренировок и оттачивания мастерства визажа.

Мои дети сделали это со мной. Снова. Разукрасили с ног до головы. Что-то мне подсказывает, что они используют меня в качестве холста, — подписала снимок Ева.

В комментариях под фото Мендес также ответила на несколько реплик своих подписчиков. Один из них поблагодарил актрису за то, что она воспитывает в своих детях свободомыслие. Ева поблагодарила поклонника и призналась, что ей очень нравится этот термин. Другой фолловер взялся за глубокий анализ макияжа, который девочки сделали своей звездной маме. Он отметил, что девочки используют «смелые штрихи», потому что считают Еву очень сильной, а более мягкими линиями отражают ее ласку и заботу.

Черт возьми, это было глубоко! Спасибо,

— отреагировала Мендес на этот комментарий поклонника.

Напомним, что после рождения дочерей Ева с головой погрузилась в семью и оставила свою профессию: последняя картина с ее участием вышла в далеком 2014 году. Мендес вообще очень серьезно относится к материнству и готова идти на любые жертвы ради счастья своих девочек. Так, недавно актриса прислушалась к просьбе одной из своих дочерей и стала проводить гораздо меньше времени в соцсетях.

Мы поговорили с дочкой, я извинилась и пообещала, что буду внимательнее. Я поняла: то, что я всегда нахожусь дома рядом с ними, не всегда действительно означает мое присутствие,

— поделилась опытом Ева.