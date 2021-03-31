Эмбер Херд ответила фанатам Джонни Деппа, которые обвиняют ее в абьюзе и вымогательстве

По накалу страстей бракоразводный процесс 34-летней Эмбер Херд и 57-летнего Джонни Деппа ничуть не уступал голливудскому блокбастеру: его «сюжет» был столь неожиданным, а всплывающие подробности личной жизни пары — порой настолько шокирующими, что о разводе бывших супругов говорят до сих пор.

А вот поклонники Джонни Деппа и члены его юридической команды не могут смириться с решением, вынесенным в Высоком суде Лондона в ноябре прошлого года. Напомним, актера признали виновным в избиении жены.

На днях бывший член юридической команды Деппа Адам Уолдман опубликовал в своем твиттере снимки актрисы, сделанные в то же время, когда, по ее словам, ее избивал супруг. Уолдман отметил, что на кадрах не видно ни одного следа от побоев.

«Мои ребра были покрыты синяками. Синяки были по всему телу, а также на предплечьях от попыток защититься от ударов. Мои глаза были черными. У меня был сломан нос. У меня была разбита губа». Судья Николс: «Я верю ей». Апелляционный суд Великобритании: «Мы верим ему». Но… упс, фотосессия!

— подписал он снимки.

Отвечая на пост, Херд заявила, что на этих фото она была накрашена.

Да, мистер Уолдман, я могу быть накрашена по такому случаю, а вы в любом случае останетесь коротышкой,

— написала она.

Но тут в дело вмешались многочисленные поклонники Деппа, которые обвинили актрису в вымогательстве и назвали абьюзером.

Я бы предпочел быть невысокой, чем жестокой и грубой вымогательницей,

— обратился к ней один из пользователей сети.

Но и на этот раз актриса нашлась что ответить.

Хорошо быть реалистом в своих целях,

— ответила она ему.

Сам Джонни Депп с решением суда тоже мириться не хочет и пытался его оспорить, подав апелляцию. Однако британский суд актеру в обжаловании решения отказал. Как отметил пресс-секретарь Эмбер Херд, актриса осталась довольна, но ничуть не удивилась.

Доказательства, представленные в деле, были неоспоримыми,

— отметила она.

После того как суд признал Деппа виновным в 12 случаях избиения супруги начиная с 2013 года, у актера начались серьезные проблемы с работой. О прекращении с ним сотрудничества уже объявила компания Warner Bros., которая отстранила его от работы над франшизой «Фантастические твари».

Вчера актриса поделилась постом в инстаграме, явно обращенным к бывшему мужу. Она опубликовала два снимка: на одном из них она покидает здание окружного суда Лос-Анджелеса в 2016 году после того, как подала на временный запретительный судебный приказ против Деппа, на другом она в том же наряде направляется на судебный процесс о клевете прошлым летом.