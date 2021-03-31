Дочь Пола Уокера Мидоу впервые появилась на обложке модного журнала

22-летняя Мидоу Уокер, дочь погибшего актера Пола Уокера, в этом году серьезно заявила о себе как о модели. Девушка приняла участие в нескольких крупных показах, ну а теперь к своему резюме она может добавить еще одну профессиональную победу. Мидоу снялась для своей первой модной обложки: дочь звезды «Форсажа» появилась в новом номере издания Pop Magazine.

На фото, сделанном Кристианом Макдональдом, Мидоу позирует в мотоциклетном шлеме, а также в вещах, созданных дизайнером Джонатаном Андерсоном для модного проекта Moncler Genius (серия коллабораций бренда Moncler с разными модельерами). На фото, сделанном Кристианом Макдональдом, Мидоу позирует в мотоциклетном шлеме, а также в вещах, созданных дизайнером Джонатаном Андерсоном для модного проекта Moncler Genius (серия коллабораций бренда Moncler с разными модельерами).

Моя первая обложка! Спасибо этой прекрасной и легендарной команде!

— написала Мидоу, отметив тех, с кем ей удалось поработать.

А среди них действительно есть мастера, работа с которыми вскружит голову дебютантке. Например, на площадке работал стилист по волосам Джимми Пол, который сотрудничает с Vogue и другими модными журналами. Именно он также отвечал за образы моделей на недавнем показе Moschino и за образы Ирины Шейк и Беллы Хадид в рекламной кампании бренда, где они изображали марионеток.

Мидоу едва могла сдержать свои эмоции.

Спасибо! Большая честь работать с вами! Надеюсь, что мы скоро увидимся вновь,

— написала она Джимми в комментариях.

Мидоу Уокер на показе Givenchy

Напомним, что Мидоу в качестве модели принимала участие в показе бренда Proenza Schouler в рамках Недели моды в Нью-Йорке, а также открыла показ осенне-зимней коллекции Givenchy — это было первое очное шоу под руководством нового креативного директора Мэттью Уильямса, в дефиле также приняла участие Белла Хадид.