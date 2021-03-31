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Бритни Спирс озадачила подписчиков жуткой фотографией с черепом

Американская певица Бритни Спирс озадачила поклонников очередной жуткой публикацией в соцсетях. Она представила новый пост в Instagram.

39-летняя артистка выложила фотографию, на которой изображена женщина с младенцем на руках, у которого вместо головы пустой череп. «Дьявол кроется в деталях… Не хотелось бы, чтобы этот малыш добрался до меня еще раз», — подписала пост знаменитость. В конце записи она поставила три смеющихся до слез эмодзи.

Фанаты певицы оказались озадачены: «Что опять такое началось?», «Это 100 процентов какой-то знак», «Может, они ее убили?». Отдельные комментаторы смогли выяснить, что это изображение — обложка альбома Euphoria блэк-метал коллектива Margaret Read. «Я искала в Google и ничего больше не нашла. Как Бритни нашла эту картинку? Эта группа никак не может быть связана с ней», «Не могу представить, что Бритни слушает блэк-метал», — обсудили публикацию подписчики исполнительницы.

31 марта, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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