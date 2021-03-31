Издание CNBC обнаружило пресс-релиз на сайте автоконцерна, который опубликовали раньше времени.
Позже компания официально подтвердила данные из утечки. С мая 2021 года автомобили Volkswagen будут выпускаться в США под брендом Voltswagen (Volk — «народ», Volt — единица измерения электрического напряжения).
Компания меняет название для того, чтобы подчеркнуть серьёзность своих намерений по покорению рынка электромобилей. Volkswagen Group (название материнского концерна не изменится) вливает миллиарды долларов в разработку и развитие гибридных и полностью электрических автомобилей, и намерена занять лидирующую позицию на рынке всего через несколько лет.
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