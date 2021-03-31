Инцидент в Суэцком канале приведет к подорожанию грузоперевозок во всем мире Эмбер Херд ответила фанатам Джонни Деппа, которые обвиняют ее в абьюзе и вымогательстве » Автомобили Volkswagen будут выпускаться в США под брендом Voltswagen Издание CNBC обнаружило пресс-релиз на сайте автоконцерна, который опубликовали раньше времени. Позже компания официально подтвердила данные из утечки. С мая 2021 года автомобили Volkswagen будут выпускаться в США под брендом Voltswagen (Volk — «народ», Volt — единица измерения электрического напряжения). Пока не ясно, затронет ли изменение логотип компании, который состоит из букв V и W, которые остались неизменными, и будет ли новый бренд распространяться на бензиновые и дизельные модели, которые пока что не исчезнут из ассортимента. Компания меняет название для того, чтобы подчеркнуть серьёзность своих намерений по покорению рынка электромобилей. Volkswagen Group (название материнского концерна не изменится) вливает миллиарды долларов в разработку и развитие гибридных и полностью электрических автомобилей, и намерена занять лидирующую позицию на рынке всего через несколько лет.