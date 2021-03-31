Армия США испытает роботов-носильщиков

Американская компания General Dynamics Land Systems в апреле 2021 года поставит Армии США несколько колесных транспортных наземных роботов MUTT, которые пройдут финальные испытания. Как пишет Jane’s, начать мелкосерийное производство новых роботов планируется к сентябрю текущего года, а в конце года американские военные могут принять MUTT на вооружение.

Робота MUTT американские военные выбрали по итогам тендера SMET, проводившегося с 2017 года. В этом тендере, помимо General Dynamics Land Systems, участвовали компании Applied Research Associates/Polaris Defense, HDT Expeditionary Systems и Howe & Howe. Они предлагали военным роботизированную версию колесного багги MRZR, колесного робота WOLF и гусеничный аппарат RS2-H1.

Робот MUTT способен перевозить грузы массой до 454 килограммов. Аппарат может работать на протяжении 72 часов, преодолевать расстояние до 100 километров. При этом в движении аппарат может вырабатывать до 1 киловатта электричества для подзарядки переносных устройств, а на стоянке — до 3 киловатт. Робот способен работать в полностью автоматическом режиме или под управлением оператора.

На MUTT можно установить дистанционно управляемый боевой модуль или платформу запуска разведывательных беспилотников. Робота также можно использовать для эвакуации раненых. Роботы-носильщики в Армии США будут использоваться в первую очередь для перевозки части экипировки, боеприпасов и провизии бойцов, а также для разведки. Предполагается, что благодаря таким роботам мобильность подразделений повысится.