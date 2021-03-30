Xiaomi представит свой первый электромобиль

Пока что об автомобиле ничего не известно, однако производить его будут, наиболее вероятно, на фабриках родственного Xiaomi бренда XPeng Motors, который выпускает электротранспорт с 2018 года.
Возможно, что от анонса до релиза пройдёт много времени, и машина в итоге будет отличаться от показанной — на рынке автомобилей презентации концепт-каров для привлечения внимания СМИ и проверки интереса со стороны потенциальных покупателей происходят достаточно часто. Например, Tesla Cybertruck анонсировали ещё в 2019 году, но до свободной продажи электропикап не добрался до сих пор.
Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple также готовится к релизу собственного электромобиля, который произойдёт в промежутке между 2024 и 2028 годами. Некоторое время предполагалось, что производить Apple Car будет Hyundai, но сделка развалилась.
Скорее всего, электромобиль Xiaomi будет отличаться от видения Apple — американская компания нацелена на создание полностью автономного транспорта с ИИ и без водительского места, тогда как вариант китайского производителя будет ближе к существующим моделям XPeng.
Leave a Reply