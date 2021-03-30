Падение котировок Brent и WTI ускорилось » Xiaomi представит свой первый электромобиль Китайский производитель электроники Xiaomi представит свой первый автомобиль 30 марта. Совет директоров принял решение запустить производство «умных» электромобилей. Xiaomi создаст дочернюю компанию для управления новым направлением бизнеса и станет её единственным владельцем. В течение последующих 10 лет компания планирует вложить в развитие направления более 10 миллиардов долларов. Официальное заявление Xiaomi Пока что об автомобиле ничего не известно, однако производить его будут, наиболее вероятно, на фабриках родственного Xiaomi бренда XPeng Motors, который выпускает электротранспорт с 2018 года. Возможно, что от анонса до релиза пройдёт много времени, и машина в итоге будет отличаться от показанной — на рынке автомобилей презентации концепт-каров для привлечения внимания СМИ и проверки интереса со стороны потенциальных покупателей происходят достаточно часто. Например, Tesla Cybertruck анонсировали ещё в 2019 году, но до свободной продажи электропикап не добрался до сих пор. Ранее аналитик Мин-Чи Куо сообщил, что Apple также готовится к релизу собственного электромобиля, который произойдёт в промежутке между 2024 и 2028 годами. Некоторое время предполагалось, что производить Apple Car будет Hyundai, но сделка развалилась. Скорее всего, электромобиль Xiaomi будет отличаться от видения Apple — американская компания нацелена на создание полностью автономного транспорта с ИИ и без водительского места, тогда как вариант китайского производителя будет ближе к существующим моделям XPeng.