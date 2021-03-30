Верховний суд Ізраїлю схвалив розгляд позову ПриватБанку на $600 млн. до Коломойського

Верховний суд Ізраїлю відмовив Israel Discount Bank у відхиленні розгляду позову ПриватБанку до його ексвласників Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова.

За даними держбанку, Верховний суд Ізраїлю відмовив у задоволенні апеляційної скарги IDB та підтвердив право ПриватБанку на відкритий розгляд справи судом по суті в повному обсязі.

Таким чином Верховний суд Ізраїлю залишив без змін рішення Окружного суду Тель-Авіва від 7 грудня у відхиленні розгляду позову ПриватБанку до його ексвласника Ігоря Коломойського.

ПриватБанк зауважує, що ізраїльський суд вкотре виніс рішення на його користь, чим визнав важливість розгляду позову Банку без невиправданих зволікань та без прив’язки до інших справ за його позовами, що знаходяться на вирішенні судів Англії та США, які стосуються інших збитків, понесених ПриватБанком у зв’язку з іншими шахрайськими схемами, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.

Тепер Israel Discount Bank зобов’язаний подати заперечення проти позову ПриватБанку, чого він досі намагався уникнути, і надати пояснення, що сталося з незаконно виведеними з українського банку коштами у розмірі понад $600 млн після їх перерахування на банківський рахунок у IDB.

18 грудня 2019 року ПриватБанк подав позов до Окружного суду Тель-Авіва проти своїх колишніх власників й інших відповідачів щодо схеми привласнення $600 млн, які були незаконно виведені з ПриватБанку з 2007 по 2011 роки та розміщені на банківському рахунку в одному з найбільших банків Ізраїлю – Israel Discount Bank.

У позові ПриватБанку вказано, що Israel Discount Bank мав розуміти, що на його рахунки перераховано величезні суми грошей, які надійшли з «токсичних фондів».

Також в позовній заяві вказується, що Коломойський, який має українське та ізраїльське громадянство, та його партнер Генадій Боголюбов протягом декількох років із залученням низки осіб в «безпрецедентному масштабі» відмивали гроші, завдавши величезних фінансових збитків.

Загалом в період з 2007 по 2011 роки на рахунки Israel Discount Bank було переведено близько $1,2 млрд.

У свою чергу IDB звернувся до ізраїльського суду з клопотанням про відхилення позову або зупинення його розгляду до прийняття рішень у справах за позовами, поданими ПриватБанком у Британії та США.

Торік у грудні Окружний суд Тель-Авіва відмовив Israel Discount Bank у задоволенні цих клопотань у повному обсязі. В подальшому Israel Discount Bank оскаржив це рішення у Верховному суді Ізраїлю.

Суд Тель-Авіва заслухав обґрунтовані заперечення ПриватБанку проти зазначеного клопотання у липні 2020 року та визнав важливість розгляду позову українського банку без невиправданих зволікань і без прив’язки до проваджень в Англії та США, що стосуються інших збитків, понесених ПриватБанком через інші шахрайські схеми, аніж ті, щодо яких було подано позов в Ізраїлі.

ПриватБанк переконаний, що так само як і IDB, ексвласникам та іншим відповідачам у справі держбанку доведеться відповісти за вчинене перед ізраїльським судом, масштаб їхніх шахрайських дій стане відомим широкому загалу, а ПриватБанк отримає відповідне фінансове відшкодування.