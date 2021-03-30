Слоты и интересные гонки для посетителей в онлайн казино Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації » В Раді зареєстрували проект постанови про скасування інавгурації Зеленського Четверо народних депутатів із фракції “Європейська Солідарність” зареєстрували у Верховній Раді постанову про скасування інавгурації президента України Володимира Зеленського. Про це повідомив нардеп від “ЄС” Володимир Ар’єв у Facebook. Разом із ним ініціаторами постанови стали Ірина Фріз, Микола Княжицький та Михайло Бондар, передають «Букви». “Вирішили скористатися методикою криворізької школи права і, за принципом указу Зеленського, зареєструвати постанову про скасування інавгурації Зеленського”, – написав Ар’єв. Зокрема, нардепи пропонують визнати такою, що втратила чинність, Постанову Верховної Ради від 16 травня 2019 року №2721-VIII “Про проведення урочистого засідання Верховної Ради, присвяченому складанню присяги Українському народові новообраним Президентом України”. Відтак, складання президентської присяги вважатиметься таким, що не створює юридичних наслідків. Як повідомлялося раніше, днями Зеленський скасував указ про призначення Тупицького, що був підписаний колишнім президентом України Віктором Януковичем 14 травня 2013 року. Юрист Назар Чорний заявляв, що таке скасування є абсолютно незаконним.