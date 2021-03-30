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В Атланте завершились съёмки «Человека-паука 3»

В Атланте завершились съёмки "Человека-паука 3"

Съёмочный процесс третьего «Человека-паука» с подзаголовком «Нет пути домой» подошёл к концу. Об этом сообщили поклонники франшизы со ссылкой на дублёров Тома Холланда и на инстаграм самого актёра.

Многие из сцен по традиции снимались в Атланте, штат Джорджия. Помимо Холланда в проекте участвуют Зендея, Джейми Фокс (Электро), Бенедикт Камбербэтч (Доктор Стрэндж), Альфред Молина (Доктор Осьминог), Чарли Кокс (Сорвиголова) и др.

Режиссёрский пост занял автор первых фильмов Джон Уоттс. Детали сюжета держатся в тайне, однако известно, что действие будет так или иначе происходить в Мультивселенной.

«Нет пути домой» запланирован к выходу 17 декабря 2021 года.

30 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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