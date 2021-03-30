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Учёные разработали компактную антенну для зарядки смартфонов от сигнала 5G

Исследователи технологического института Джорджии в США рассказали о своей новой разработке, которая может дать новый толчок носимой электронике и «интернету вещей» (IoT).

Выпрямляющую антенну на гибкой подложке впервые удалось сделать меньше человеческой ладони. Экспериментальный образец улавливает сигнал от 5G-вышки, работающей в миллиметровом диапазоне (mmWave) и конвертирует его в 6 мкВт электроэнергии на расстоянии до 180 метров при прямой видимости.

Такого тока не хватит для подзарядки смартфона или питания камер наружного наблюдения, но для небольших датчиков, входящих в системы IoT для «умных городов» или работающих в экстремальных условиях, этого должно быть достаточно.
Антенна работает благодаря компоненту под названием «линза Ротмана» и совместима только миллиметровыми сетями 5G, которые предоставляют наибольшую скорость, но пока остаются наименее распространёнными даже среди регионов с развитыми сетями 5G.
30 марта, 2021 | Category: Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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