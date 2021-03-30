Брэд Питт самостоятельно выполнил практически все трюки в фильме «Скоростной поезд» Лидеры 23 стран мира призвали к глобальному соглашению по пандемии » Учёные разработали компактную антенну для зарядки смартфонов от сигнала 5G Исследователи технологического института Джорджии в США рассказали о своей новой разработке, которая может дать новый толчок носимой электронике и «интернету вещей» (IoT). Выпрямляющую антенну на гибкой подложке впервые удалось сделать меньше человеческой ладони. Экспериментальный образец улавливает сигнал от 5G-вышки, работающей в миллиметровом диапазоне (mmWave) и конвертирует его в 6 мкВт электроэнергии на расстоянии до 180 метров при прямой видимости. Такого тока не хватит для подзарядки смартфона или питания камер наружного наблюдения, но для небольших датчиков, входящих в системы IoT для «умных городов» или работающих в экстремальных условиях, этого должно быть достаточно. Антенна работает благодаря компоненту под названием «линза Ротмана» и совместима только миллиметровыми сетями 5G, которые предоставляют наибольшую скорость, но пока остаются наименее распространёнными даже среди регионов с развитыми сетями 5G.