Ученые установили, что шоу о природе улучшают самочувствие

Все знают, что природа и общение с животными благоприятно влияют на человека и позволяют отдохнуть и справиться со стрессом. Но оказывается, могущество природы так велико, что она способна воздействовать на нас даже дистанционно. Согласно исследованиям даже наблюдение за природой по телевизору помогает улучшить настроение и обрести внутреннее равновесие. Особенно ярко это проявляется при использовании технологий виртуальной реальности.





Неожиданное открытие было сделано учеными Экстерского университета в Великобритании. В эксперименте участвовали 96 добровольцев в возрасте старше 18 лет, разного пола и профессий. Исследователи проверили, какое влияние на человека оказывает просмотр сюжетов о природе по телевизору и с использованием очков виртуальной реальности.





Эксперимент проходил в специально оборудованном помещении, куда не проникают посторонние звуки. В начале участникам демонстрировали скучное видео о тонкостях работы в канцелярском магазине. После того, как зрители впадали в совершенно предсказуемую тоску, им показывали пятиминутную передачу о жизни на коралловых рифах.

Одним участникам ролик о ярких морских обитателях показывали просто по телевизору, другим в 3D-формате, а третьим — через очки виртуальной реальности, с полным погружением в происходящее. После этого изучались параметры каждого и сравнивались с предыдущими показаниями.

В результате стало ясно, что сюжеты о природе помогают быстро излечиться от скуки и избавиться от негативных эмоций. Оказалось, что способ просмотра при этом не оказывает существенного влияния на человека — те, кто смотрел видео в телевизионном формате, трехмерном и VR, одинаково получили хорошее настроение.



Но при этом применение виртуальной технологии позволило участникам сильнее погрузиться в зрелище и теснее ощутить связь с природой. Поэтому видео в формате VR вызвало больше положительных эмоций. При этом многие респонденты с сожалением отмечали, что громоздкое оборудование для просмотра мешало им в полной мере насладиться сюжетом.

Подводя итоги, ученые отметили, что эффект от их эксперимента может быть несколько смазан. Дело в том, что ролик о канцелярском магазине мог показаться скучным не всем участникам. Кроме этого, предполагается, что видео о жизни на коралловом рифе очень яркое и эффектное, а фильм о природе средней полосы или севера может не оказать столь очевидного воздействия на психику.

Поэтому, нужно и дальше работать в этом направлении и продолжать изучение воздействия видео с природой на человека, с учетом различных факторов и условий. Возможно, так будет найден идеальная тематика для создания подобного позитивного контента, которая будет действовать на всех и при любых обстоятельствах.



Авторы исследования особо упомянули то, что их работа особенно важна сейчас, когда миллионы людей во всем мире вынуждены отказаться от привычного ритма жизни и путешествий из-за коронавируса и проводить большую часть времени дома, перед телевизором или монитором компьютера. Один из руководителей проекта, доктор Ники Ео отметил, что технологии могут помочь людям, находящимся в больницах и прикованным к постели, стать немного счастливее.