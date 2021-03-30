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Ученые показали ускоренное путешествие на 55 млн световых лет с Земли в центр черной дыры в галактике М87

Ученые Европейской южной обсерватории, вдохновленные успехами в исследовании черной дыры в галактике М87, решили визуализировать космическое путешествие и представили на YouTube видео ускоренного «полета» начинающегося в обсерватории Atacama Large Millimeter Array (ALMA) и завершающегося в «центре» черной дыры. Расстояние в 55 млн световых лет зритель «пролетит» за 50 секунд.

Одним из важнейших достижений современной астрономии стало получение первой фотографии черной дыры в галактике М87, а также изучение ее в поляризованном свете, позволившее «разглядеть» таинственные полосы магнитного поля и измерять некоторые параметры загадочного объекта.

Совершить путешествие к далекой галактике используя современные средства у человечества не будет возможности еще длительное время. Даже на скорости света полет займет десятки миллионов лет. Поэтому астрономы уже сейчас попытались визуализировать путь от Земли к далекому ядру черной дыры, показывая попутно все галактики и созвездия. Завершается путешествие уникальным изображением горизонта событий черной дыры и последним фото магнитных линий объекта, сделанной в поляризованном свете.

30 марта, 2021 | Category: Видео, Наука, Новости Обсудить на форуме сайта ﻿
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