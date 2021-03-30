Ученые научились управлять движением клеток

По словам авторов работы, молекулярные пути, по которым движутся клетки, могут приводить к метастазированию раковых клеток или путешествовать в отдаленные области тела.

Для того, чтобы понять принципы перемещения клеток, авторы изучили ген Tre1 и его роль в развитии слюнных желез у плодовых мушек: они создали насекомых, у которых отсутствует кодирующая белок часть гена Tre1. Далее ученые поместили флуоресцентную метку на белок Tre1, чтобы узнать, где он локализуется на ключевых этапах разработки.

В экспериментах с эмбрионами плодовой мухи, несущими интактный ген Tre1, клетки, которые производят будущие поколения организма, мигрируют к половому органу, известному как гонада.

Однако без гена Tre1 большинство зародышевых клеток не смогли встретиться с другими негермальными клетками или соматическими клетками гонады.

Это не первый случай, когда ученые отмечают важность Tre1 в навигации зародышевых клеток.

Ученые планируют продолжить изучение Tre1 и его связей между белками и ферментами.