Ученые нашли формулу роста рогов и копыт

Животные и растения часто растут по определенным схемам, подобно логарифмическим спиралям. В таком случае одна сторона структуры растет быстрее другой при постоянном соотношении. В итоге получается спираль.

В новом исследовании авторы пишут об открытом правиле под названием «каскад мощности»: формула основана на том, что форма постепенно становится тоньше по определенному степенному закону. Существует прямая зависимость между логарифмом ширины и длины зуба.

Эта модель применима ко многим животным, например к зубам гигантских акул, тираннозавров, мамонтов и даже людей.

Примечательно, что этот степенной закон работает также для когтей, копыт, рогов, паучьих клыков, раковин улиток, клювов млекопитающих, птиц и динозавров. Помимо животных, команда также заметила его в шипах розового куста и лимонного дерева.