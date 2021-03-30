Ученые: Миру скоро понадобятся новые типы вакцин от коронавируса

Распространение новых штаммов коронавируса COVID-19 диктует необходимость создать модифицированные типы вакцин в течение последующего года или даже раньше, сообщает The Guardian со ссылкой на опрос 77 специалистов из 28 стран мира, проведенный НКО People’s Vaccine Alliance.

За такой график разработки новых вакцин высказались две трети респондентов, а примерно одна треть считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

При этом 88% экспертов полагают, что малые масштабы вакцинации от COVID-19 в ряде стран увеличивает вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

«Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти везучие варианты могут передаваться более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа в отношении предыдущих штаммов», — заявил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Тем временем, отмечает The Guardian, пока такие государства как США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения и обеспечили себя поставками сотен миллионов доз препарата, другие страны вроде ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей. В некоторых странах вакцинация еще не начиналась.