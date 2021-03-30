США пообещали отменить санкции против Ирана при одном условии

Стало известно о новом предложении США для Ирана по ядерной сделке: Вашингтон готов снять с Тегерана санкции при одном условии.

Как пишет Politico, в обмен на это Иран должен будет приостановить некоторые виды ядерной деятельности и прекратить обогащать уран до 20 процентов.

Источник уточнил, что детали еще прорабатываются. Администрация американского президента Джо Байдена планирует выдвинуть новое предложение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) уже на этой неделе.

При этом ранее Тегеран посчитал подобные условия «неравными» и предложил приостановить обогащение урана на месяц в обмен на отмену всех санкций. По данным Politico, США и Иран «уже несколько недель обмениваются идеями» по поводу переговоров.

О том, что администрация Байдена рассматривает возможность смягчения санкций против Ирана, которые были введены во время срока предыдущего президента Дональда Трампа, сообщалось еще в конце февраля. Однако Тегеран отказывается от неформальных встреч по поводу СВПД.