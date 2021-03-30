Sikorsky испытала обеспилоченный вертолет полностью автономным полетом

Американская компания Sikorsky совместно с Агентством перспективных оборонных разработок США провела испытания многоцелевого вертолета UH-60 Black Hawk с установленной системой беспилотного полета. Как пишет Flightglobal, во время испытаний вертолет совершил полностью автономный полет по заранее заданному маршруту с автоматическим облетом препятствий. Испытания прошли полностью успешно.

Американские военные заинтересованы в разработке систем, которые позволяют конвертировать пилотируемые летательные аппараты в беспилотные. Считается, что благодаря им можно будет справиться с дефицитом летчиков, а также продлить срок службы устаревших машин. Кроме того, такие системы позволят сделать полеты в боевых условиях безопаснее для людей, снизив нагрузку на летчиков.

Испытания обеспилоченного вертолета UH-60 состоялись в конце 2020 года на предприятии Sikorsky в Стрэтфорде в Коннектикуте, однако компания объявила о них только сейчас. Для испытаний на вертолет Black Hawk была установлена система Matrix, позволяющая сделать летательный аппарат беспилотным. Сложность заключалась в том, что систему установили на устаревшую версию вертолета UH-60A, не оборудованную электродистанционной системой управления.

Во время испытаний вертолет в полностью автономном режиме пролетел по заранее заданному маршруту с отмеченными опорными точками. При этом машина автоматически облетала виртуальные препятствия — другие вертолеты, а также здания. Во время испытаний для безопасности в кабине пилотов находились летчики. Теперь Sikorsky планирует испытать UH-60 автономным полетом без людей на борту.

Позднее разработчики планируют провести испытания UH-60 с системой Matrix полетом в группе из трех вертолетов. Во время этих испытаний Sikorsky проверит взаимодействие машин в воздухе при выполнении полетных заданий.

Система Matrix представляет собой программно-аппаратный комплекс, размещаемый в контейнере шириной 0,3 метра, высотой 0,3 метра и длиной 0,6 метра. Установка системы на вертолет, оснащенный электродистанционной системой управления, относительно проста и не требует много времени. Система имеет несколько режимов полета: полностью беспилотный, под управлением одного пилота с ассистированием со стороны автоматики и под управлением двух летчиков.