СБУ провела 20 обшуків у керівництва «Українського вибору» Медведчука

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

У керівництва і представників цієї організації було проведено 20 обшуків. Відповідні заходи здійснюються з метою документування протиправної діяльності вказаних осіб.

Слідчі дії відбувались у понад 10 регіонах країни. Вилучену доказову базу додано до матеріалів справи.

У ході досудового розслідування перевіряється їхнє сприяння проведенню у березні 2014 року незаконного референдуму і виборів в АР Крим та у місті Севастополь.

Нагадаємо, що досудовим слідством встановлено, що члени ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час окупації півострова та після неї активно підтримували і підтримують незаконно створені органи влади. Вони стали членами виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму».

Учасники НЗФ протиправно переслідували проукраїнськи налаштованих активістів, захоплювали адміністративні будівлі органів влади України та здійснювали охорону незаконно створених виборчих дільниць в АР Крим та у Севастополі під час проведення так званого референдуму 16.03.2014.

Слідчі СБ України продовжують слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 111 (державна зрада) КК України. Раніше викритим представникам ГО вже оголошено про підозри за цими статтями.

Триває досудове слідство.