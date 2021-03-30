Рада ухвалила закон про призов резервістів без мобілізації

У вівторок, 30 березня, на позачерговому засіданні Верховної Ради народні депутати ухвалили в другому читанні та в цілому законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку” і таким чином дозволили президентові неодноразово призивати на службу в армію резервістів без оголошення мобілізації.

Як передає “Новинарня“, за законопроєкт №3553, ініційований президентом Володимиром Зеленським, проголосували 256 нардепів.

Голосування по фракціях: “Слуга народу” – 199 “за” (із 245), “ЄС” – 17 (із 27), “Батьківщина” – 15 (із 24), “За майбутнє” – 4 (із 23), “Довіра” – 10 (із 20), “Голос” – 6 (із 20), позафракційні – 5 (із 19), “ОПЗЖ” – 0 (із 44).

Документом пропонується запровадження нового виду військової служби – військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, порядку його організації та проведення, передбачення для осіб, які призиваються, трудових, освітніх гарантій, а також гарантій соціально-правового захисту.

Згідно із законопроєктом, планується удосконалити порядок здійснення військового обліку призовників, військовозобов’язаних. Так, буде запроваджено військовий облік резервістів, визначення органів його ведення та їх повноважень.

Окрім цього, передбачається реформування місцевих органів військового управління – військкоматів – шляхом створення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на базі районних (об’єднаних районних), міських (об’єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Під час голосування народні депутати не підтримали компромісну поправку, якою пропонували призивати лише тих резервістів, які в добровільному порядку уклали контракт на проходження військової служби в резерві.

“Ця поправка надзвичайно важлива. Вона мого співавторства та Лесі Василенко із “Голосу”, але насправді – не наша. Це поправка ветеранів, людей, які самі відслужили на фронті й першу, і другу, і третю хвилю мобілізації, а також “Юридичної сотні”, яка готувала ці зміни. Звісно, у президента у разі необхідності має бути право призивати резервістів, але саме тих, хто уклав контракт на проходження такої служби… Йдеться про те, що люди, які добровільно підписали контракт і регулярно проходять навчання, отримують за це зарплату, і головне – вони добровільно погодилися у разі необхідності протягом лише одного дня прибути до військової частини… Якщо потрібно буде більше людей, ніж наявних контрактників, то така мобілізація затверджується в парламенті. Три хвилі мобілізації успішно пройшли”, – зазначила нардепка від “Батьківщини” Альона Шкрум.

За її словами, ветеранська спільнота говорить про те, що президент не може своїм рішенням у будь-який час призивати тих жінок і чоловіків, які не належать до контрактників і вже відслужили та повернулися до звичайного життя.

“На жаль, таким рішенням президент буде їх “підвішувати” в такий стан, коли не зможуть далі працювати, бо жоден роботодавець не прийме на роботу того, хто може бути раптом мобілізований на невизначений термін”, – наголосила Шкрум.

Проте заступниця голови Комітету Верховної ради з питань нацбезпеки та оборони, “слуга народу” Мар’яна Безугла заявила, що комітет відхилив поправку, адже “вона йде в розріз з головною ідеєю законодавчих ініціатив, розроблених на вимогу рішення РНБО щодо підсумків введення воєнного стану в Україні”

“Я прошу уникнути спекуляцій та маніпуляцій. Це рішення президента, сподіваюсь, ніколи не буде застосоване за століття нашої історії. Тому що воно застосовується тільки тоді, коли парламенту не існує, наприклад, його зруйнували”, – вважає Безугла.