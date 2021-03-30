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Приянка Чопра показала, какой была до неудачной пластики в юности

Приянка Чопра показала, какой была до неудачной пластики носа

Знаменитости очень стесняются рассказывать о своих пластических операциях, но Приянка Чопра не из таких. Более того, на своей странице в Instagram актриса опубликовала снимок, которым показала себя до неудачной пластики на лице, после которой стала неузнаваемой.

Как призналась жена Джо Джонаса, в начале 2000-х она сделала пластику носа из-за проблем со здоровьем. Однако, результат не порадовал будущую звезду, а только расстроил.

На памятном фото Приянка позирует в белом бикини и спортивных штанах, демонстрируя пышную грудь и плоский животик, но все внимание привлекает ее нос, который сейчас выглядит совсем иначе.

Застенчивость? Никогда о ней не слышала вообще! – подписала кадр женщина.

30 марта, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта ﻿
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