Появились новые рендеры и технические параметры будущих смартфонов iPhone 13 Pro

Последней новостью на рынке инсайдов стала совместная презентация EverythingApplePro с участием редактора XDA Developers Макс Вайнбаха в 10 минутном ролика не YouTube всех самых последних новостей о будущей модели iPhone 13 Pro.

Сетевые инсайдеры стремятся, как можно раньше представить сообществу новые характеристики и показать дизайн смартфонов технологического гиганта Apple. В лучшем случае презентация будущих моделей под маркой iPhone 13, либо, по версии самих инсайдеров в линейке iPhone 12S, состоится через полгода, в сентябре. Однако нетерпеливые инсайдеры уже не раз высказывали предположение о будущих новинках.

Эксперты отмечают, что будущие новинки Apple получат новые цветовые варианты с покрытием, препятствующим появлению отпечатков пальцев на поверхности. Экран смартфона будет поддерживать адаптивное изменение частоты обновления от 1 до 120 Гц в зависимости от режима эксплуатации, что поможет увеличить автономное время работы. Кроме того инсайдеры обещают, что инженеры Apple увеличат емкость батарей в будущей линейке iPhone, расширят хранилище до 1 ТБ и не откажутся в модели 2021 года, от установки на корпусе разъемов для проводных зарядных устройств.

Модуль камер будет выступать над поверхностью задней панели. Фотовозможности iPhone 13 Pro будут расширены: повышается качество стабилизации, улучшается работа в портретном режиме за счет использования данных от датчика LiDAR, что позволит устанавливать более четкие границы между фоном и объектом съемки. Функция портретного режима появится и для видео.



Цветовая гамма корпусов iPhone 13 Pro будет расширена. Цвет Space Grey станет еще более контрастным черно-матовым. Также имеется информация об испытаниях корпусов с оранжевым цветом корпуса.

Ранее инсайдеры сообщали, что модель iPhone 13 (или iPhone 12S) будет представлена с уменьшенной монобровью и дактилоскопическим датчиком, установленным под экраном.

Источник: EveryApplePro