Податкова амністія в Україні: Зеленський вивів з-під удару лише себе і працівників Офісу президента

“Верховна Рада, 30 березня, планує зібратися на позачергове засідання. До порядку денного включено президентський законопроєкт №5153 від 25.02.2021 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом введення добровільного декларування фізичними особами належних їм активів і сплати одноразового збору в бюджет”. Вам здається, що назва складне? Тут і суть не проста.

По факту це законопроєкт про податкову амністію. Податкова амністія – це одноразова акція держави, коли певним категоріям осіб надається дозвіл звільнити від податків певні доходи, яких вони раніше не задекларували, протягом обмеженого проміжку часу. При цьому декларанти платять державі якийсь відсоток або фіксований податок від “амністованих” сум доходів.

Це логічне починання, щоб вивести з тіні накопичений громадянами України капітал, який у них з’явився без сплати податків. Наприклад, заплатив якийсь громадянин за 5 років 60 000 гривень податків і за цей же час придбав нерухомість біля Маріїнського парку, в Криму, в Лондоні, готельні номери в Грузії й навіть віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. І це, м’яко кажучи, не відповідає його доходам. Так ось, щоб його не брала за п’яту точку податкова, у цього громадянина тепер є можливість заплатити податки й спати спокійно.

Всі активи фізичних осіб можна буде задекларувати одноразово в період з 1 липня 2021 до 1 липня 2022. Заплатити за це треба буде від 5% до 9%. При цьому держслужбовці, судді, народні депутати та інші високопосадовці не зможуть скористатися цим інструментом. А президент зможе. Якщо захоче.

І ось тут у мене виникло питання, а чи скористається Володимир Зеленський цим законом? Адже тоді, заплативши податки, він зможе сміливо дивитися в обличчя податківцям за свою нерухомість біля Маріїнського парку, в Криму, в Лондоні, готельні номери в Грузії й навіть віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. Так само цікаво, як буде його оточення легалізувати гроші, землю і всі активи, на які змогли накопичити гроші тяжкою працею в Офісі президента. Співробітники ОП можуть сміливо все легалізувати, що вони “підняли” на “Великому крадівництві”, адже вони навіть не держслужбовці. Загалом, чекаємо це шоу. А воно буде”.

ЗАМІСТЬ ПОДАТКОВОЇ АМНІСТІЇ В’ЯЗНИЦЯ ЗА НЕСПЛАТУ ПОДАТКІВ – НОВАЦІЇ ЗАКОНУ ВІД “СЛУГ”