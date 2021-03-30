На Київщині від COVID-19 померло подружжя переселенців, вони виховували 13 дітей

Про це повідомляється на сайті КОДА.

«У березні цього року Володимир разом з дружиною через ускладнення, спричинені коронавірусною інфекцією, були госпіталізовані до Васильківської центральної районної лікарні. На жаль, лікарям не вдалося врятувати подружжя. 20 березня 2021 року пішов з життя Володимир Володимирович. Діана Анатоліївна в критичному стані була переведена з Василькова до реанімації Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, де 29 березня також померла», — йдеться у повідомленні.

Подружжя виховувало 13 дітей: п’ятьох рідних та 8 всиновлених. Зараз діти влаштовані до Київського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей “Сезенків”. Після проходження соціально-психологічної реабілітації Служба у справах дітей та сім’ї Київської облдержадміністрації прийме рішення щодо їх подальшого влаштування, максимально сприяючи, щоб вони залишилися разом.

Дитячий будинок сімейного типу Родікових на Київщині було влаштовано в 2014 році. Сюди багатодітна родина переїхала з Макіївки через початок війни.