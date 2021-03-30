Марион Котийяр приняла участие в протестном марше в Париже

Вчера 45-летняя актриса Марион Котийяр присоединилась к протестующим парижанам, которые вышли на улицы города в знак протеста против изменения климата.

Появившись на публике в бейсболке и защитной маске, Марион вместе с другими людьми (а в протестной акции приняло участие более 100 тысяч человек) прошла от театра Гранд-опера до площади Республики. Звезда держала плакат с надписью «Давайте делать историю, давайте не будем стыдиться».

Сегодня во французском парламенте должны рассмотреть законопроект о защите климата, который направлен на сокращение выбросов углекислого газа в стране на 40% к 2030 году. Однако законопроект подвергся критике за недостаточное ограничение выбросов углекислого газа во Франции. Это и вызвало протесты.

Котийяр не только присоединилась к протесту, но и использовала свой инстаграм, чтобы обратить внимание на проблему как можно большего числа людей. Она написала, что они должны выйти на улицы, чтобы «показать, что климатическое движение вернулось». По мнению Марион, присутствие людей на улицах покажет чиновникам, что за ними наблюдают.

Марион Котийяр — известная экоактивистка. В прошлом году вместе с Greenpeace она отправилась в Антарктиду, чтобы узнать о разрушительном влиянии изменения климата, пластиковых отходов и промышленного рыболовства на дикую природу.

Это самое красивое место, где я когда-либо бывала в своей жизни,

— делилась она впечатлениями от поездки.

Звезда отмечает, что все люди неидеальны, однако главное — это понять и сделать все, что в их силах, для перемен к лучшему.

Если вы понимаете то, что неидеальны, то это первый шаг на пути к осознанности и переменам,

— считает она.