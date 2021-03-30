Майли Сайрус позировала в брутальном образе

28-летняя певица Майли Сайрус кардинально изменила имидж на серии новых снимков в своем Instagram. Девушка позировала на крыше винтажного синего внедорожника в мешковатой черной футболке и рваных джинсах свободного кроя. Дополнили ее небрежный образ кепка и редкая пара обуви.

«Вы видите сатану?» — подписала она серию снимков, имея в виду кроссовки Satan Shoes («Сатанинская обувь»), на ее ногах, которые были созданы Nike Air Max 97 в сотрудничестве со скандальным рэпером Lil Nas X.

Вышли кроссовки в ограниченном количестве и как бренд утверждает, они использовали для их создания человеческую кровь. Также на модель поместили бронзовую подвеску в виде пентаграммы и надпись LUKE 10:18 — отсылку к отрывку из Евангелия от Луки: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию».