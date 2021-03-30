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Космический корабль Starship опять взорвался после полета (видео)

Прототип американского пилотируемого космического корабля Starship, предназначенного для миссий на Луну и Марс, после испытательного полета и успешной посадки взорвался. Это уже четвертое подряд неудачное испытание при полете на суборбитальную высоту.

Пуск Starship SN11 (одиннадцатого серийного испытательного аппарата) был осуществлен с полигона компании в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас.

В рамках испытания корабль вышел на высоту 10 км с последующим отключением двигателей, аэродинамическим торможением, повторным запуском двигателей для возврата в вертикальное положение и мягкой посадки на стартовую площадку, сообщила компания SpaceX, запустившая аппарат. Потом по неизвестной причине за минуту до приземления Starship пропал его видеосигнал.

Аппарат повторил программу испытания прототипов Starship SN8 и SN9, которые после суборбитального полета разбились при посадке, а также SN10, который взорвался через семь минут после успешной посадки из-за полученных при этом повреждений.

30 марта, 2021 | Tags: | Category: Видео, Новости, США Обсудить на форуме сайта ﻿
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